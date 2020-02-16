إيفانكا ترامب تغطّي شعرها..والسبب؟-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - زارت ​إيفانكا ترامب​ إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبو ظبي وتحديدا جامع الشيخ الزايد، اذ انها نشرت صورا لها من هناك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلّت ترامب في الصور مرتدية زي طويل يغطي كامل جسدها، اضافة الى منديل غطّى جزء كبير من شعرها.

الجدير ذكره ان إيفانكا اطلّت مؤخرا بفستان والدتها إيفانا ترامب الذي ارتدته قبل 28 عامًا وهو من تصميم المصمم الأميركي بوب مكي أثناء حضور الليلة الثانية لحفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في روما.

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