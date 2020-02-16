تراند اليوم : لو منعته من الحفلات مش هتقدر تمنعه من اليوتيوب .. صباح الخير يا هاني

فتح نقيب الموسيقيين هانى شاكر النار على أغانى المهرجانات ومطربيها، خاصة بعد حفل عيد الحب الذى أقيم بإستاد القاهرة، حيث قال الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية فى بيان صحفى : انه سيعيد النظر في عضوية شاكوش و عمر كمال بسبب غنائهم و اشرب خمور و حشيش علي ملعب القاهرة الدولي .

وعلي الفور خرج شاكوش و و عمر في فيديو ليؤكدو لهاني ان هذا المقطع تم ازالته من الاغنية علي اليوتيوب و ان ادارة حفلة استاد القاهرة هي سبب الازمة بسبب تشغيل الاغنية القديمة ، ليطالبون الجمهور بالوقوف بجانبهم لتجاوز هذه الازمة خصوصا ان قرار الايقاف يشمل الحفلات ، و انهم متعاقدين علي احياء حفلات خلال الفترة المقبلة .

لكن هذا القرار لن يشكل ازمة كبيرة لشاكوش و خاصة انهم يقدمون الاغاني علي اليوتيوب ويحصلون علي مبالغ خرافية من ورائها ، فاغنية بنت الجيران حققت 54 مليون جنيه و هي خارج سيطرة النقابة ، فـ حمو بيكا يقدم الاغاني علي اليوتيوب بعد منعه من الغناء بامر من النقابة و لم يشكل ذلك ازمة و مازال يحقق الملايين .