فن ومشاهير

تراند اليوم : لو منعته من الحفلات مش هتقدر تمنعه من اليوتيوب .. صباح الخير يا هاني

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فتح نقيب الموسيقيين هانى شاكر النار على أغانى المهرجانات ومطربيها، خاصة بعد حفل عيد الحب الذى أقيم بإستاد القاهرة، حيث قال الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية فى بيان صحفى : انه سيعيد النظر في عضوية شاكوش و عمر كمال بسبب غنائهم و اشرب خمور و حشيش علي ملعب القاهرة الدولي .

وعلي الفور خرج شاكوش و  و عمر في فيديو ليؤكدو لهاني ان هذا المقطع تم ازالته من الاغنية علي اليوتيوب و ان ادارة حفلة استاد القاهرة هي سبب الازمة بسبب تشغيل الاغنية القديمة ، ليطالبون الجمهور بالوقوف بجانبهم لتجاوز هذه الازمة خصوصا ان قرار الايقاف يشمل الحفلات ، و انهم متعاقدين علي احياء حفلات خلال الفترة المقبلة .

لكن هذا القرار لن يشكل ازمة كبيرة لشاكوش و خاصة انهم يقدمون الاغاني علي اليوتيوب ويحصلون علي مبالغ خرافية من ورائها ، فاغنية بنت الجيران حققت 54 مليون جنيه و هي خارج سيطرة النقابة ، فـ حمو بيكا يقدم الاغاني علي اليوتيوب بعد منعه من الغناء بامر من النقابة و لم يشكل ذلك ازمة و مازال يحقق الملايين .

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