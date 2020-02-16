مالوما يحتفل بالحب في دبي

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم العالمي مالوما حفلاً ضخماً على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي ضمن إحتفالات عيد الحب لفبراير 2020.

وقدم مالوما مجموعة من أجمل أغانيه وقدم حركات من الرقص اللاتيني إلى جانب مجموعة من الراقصين على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور.

اعتمد مالوما خلال الحفل أكثر من إطلالة جمعها الستايل المريح مثل القميص الفضفاض، الـT-shirt والقطعة من اللون الأسود التي كانت أشبه بدرع.

يذكر أن هذا الحفل جاء ضمن جولة ملوما العالمية التي تحمل إسم world tour 11:11.

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ولم تنتهي ليلة محبي مالوما هنا فاكتملت الحفلة في الـafter party، واعتمد فيها بنطلون يميزه النقشة الأشبه بالجريدة من اللون الأبيض والأسود مع جاكيت جلد Saint lauren. ورقص مالوما للجمهور مرة أخرى ورحب بالجميع وعبر عن فرحته لوجوده في دبي.

لذلك إستغل مالوما وجوده في هذه المدينة، وحول هذه الرحلة قدر المستطاع لرحلة سياحية فقام بالتجول في شوارع دبي وأخذ الصور مع بعض المعجبين كما جرب المطاعم العربية والأرجيلة. ونشر مالوما هذه اللحظات على صفحته الخاصة على إنستغرام.

وبما أن وجوده تزامن مع عيد الحب، قام بجلسة تصورية في دبي وهو يحمل البالون الأحمر، والوردة ويرتدي جاكيت مخملية من اللون نفسه.