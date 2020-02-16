بالفيديو – موقف محرج.. أحمد حلمي يسقط أرضاً في إعلانه

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل الفنان أحمد حلمي أمس (السبت) بتدشين حسابه الجديد على موقع “تيك توك”، إلا أنه أثناء إعلان إطلاقه للحساب الجديد في أول فيديو يبثه عبره واجه موقفاً محرجاً.

وظهر حلمي أثناء الإعلان عن حسابه للجمهور، وهو يلتقط لحظاته الأولى عن طريق الهاتف الجوال، وسرعان ما سقط أرضاً أثناء قوله “أزيكم يا جماعة عاملين إيه، دا حسابي على تيك توك”، وبعد سقوطه أرضاً نظر للمتواجدين حوله ثم قال: “مين اللي حط الكرسي دا هنا”، ليستدير مرة أخرى إلى الجمهور وهو يقول: “المهم دا حسابي على تيك توك مش هتلاقوا حساب تانى غيره، هتشوفوا فيديوهات تانية كتير عليه”. ليعود للمتواجدين في المكان وهو يصرخ “مين اللي حط الكرسي دا هنا”. يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم “خيال مآتة” وحقق 40 مليون جنيه في شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسني، بيومي فؤاد، منة شلبي، وعدد كبير من الفنانين. لمشاهدة الفيديو من هنا

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