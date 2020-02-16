عمرو يوسف: منذ قدوم ابنتي حياة أنام في غرفة وكندة في غرفة

متابعة بتجـــــــــــرد: حلّ الفنان عمرو يوسف، ضيفاً على الفنان أمير كرارة في حلقة من برنامجه “سهرانين”، الذي يذاع على قناة ONE، حيث تحدث عن شعوره بالأبوة منذ إنجابه ابنته “حياة” مؤكداً أن الأبوة شعور جميل ومسئولية كبيرة جداً، موضحاً أنه في أول مرة حمل نجلته كان خائفاً عليها من السقوط.

وأضاف: “أنا لسه خايف من التعامل مع حياة بنتي وسايب الموضوع لمراتي، بس أول ما تكمل 8 شهور هشيلها وأتعامل معها عادي، بس دلوقتي الموضوع مع الأم بحكم السن”.

وأكد أنه ينام في غرفة منفردة بسبب أن نجلته لا تتوقف عن البكاء طوال الليل، مؤكداً: “على الفجر كده بروح أوضة ثانية وأنام فيها .. وأحط المخدة فوق راسي عشان عندي شغل الصبح”.

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وتابع: “حماتي وأمي شايلين جامد في تربية بنتي.. وأمي سعيدة بحياة لأنها بنت ابنها البكري”.

يذكر أن عمرو يوسف كان أعلن عن خوضه سباق رمضان الدرامي المقبل بمسلسل “سيف الله خالد بن الوليد”، إلا أن الشركة المنتجة أعلنت استبعاد المسلسل من العرض في شهر رمضان لعدم الانتهاء حتى الآن من بناء الديكور الخاص به، وهو ما يعني ضيق الوقت وعدم الانتهاء من التصوير في الوقت المناسب للعرض.