ماجد المهندس يتألق في “ليلة حب” بحضور نجوم الفن في مصر

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم ماجد المهندس حفلاً غنائياً كبيراً بمناسبة عيد الحب مساء الجمعة في 14 شباط/فبراير في كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة.

ماجد المهندس أعرب عن سعادته بوحوده في مصر التي يشتاق لها كثيرا و قدم عدداً كبيراً من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها “عطشان يا برق السما” و”يا ليالي يا ليالي” و”يهزك الشوق” و”جفن الليل”، “أنا بالقوة نسيت” و”تناديك” و”تصدق”، وغيرها من الأغنيات التي حصدت هتافات وصيحات الإعجاب.

حمل الحفل لافتة “كامل العدد” وعنوان “ليلة حب” وقامت بتقديم فقراته الاعلامية هبة البوصيري وكان ضمن الحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدي جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي والأمير أحمد بن سلطان والملحن محمود خيامي الملحن عمرو مصطفى والشاعر خالد تاج وخالد عز وتامر حسين ونادر حمدي ومصطفي أبو دشيش والمحامي عاصم قنديل والإعلامية حياة عبدون.