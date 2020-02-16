“هزعل”.. جميلة تطرح أغنية باللهجة المصرية

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة المغربية جميلة أغنية جديدة بعنوان “هزعل” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية باللهجة المصرية، كلمات ملاك عادل، ألحان مدين توزيع وهندسة صوت وميكس جلال الحمداوي. ويعتبر هذا التعاون الثاني للفنانة جميلة مع “روتانا” بعد النجاح الذي حققته أغنية “الغرام عياني” التي طرحتها لها الشركة في شهر أكتوبر الماضي وحققت ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة في موقع “يوتيوب”.

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