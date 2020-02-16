آمال ماهر تحصد نجاح “ماتسبنيش” وتحقق مليون مشاهدة في يومين

متابعة بتجـــــــــرد: رغم مرور ساعات قليلة على طرحه، بدأت النجمة المصرية آمال ماهر تحصد نجاح عملها المصوّر الجديد لأغنية “ماتسبنيش”. وحقق كليب الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين فقط على عرضه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في موقع “يوتيوب”. الأغنية رومانسية تقدّمها أمال ماهر بإحساس مرهف، فتغني الحبّ في أجمل قصّة عشق تعيشها المرأة. أغنية “ماتسبنيش” كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج التركي الشهير Nihat Odabaşı الذي جسد رومانسية الأغنية في مشاهد مبهرة، أشبه بمشاهد الأفلام العالمية. Advertisements

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