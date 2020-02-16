تحديات نارية في أولى حلقات المواجهة من “ذا فويس كيدز”

45 موهبة صغيرة واعدة تمكنت من اجتياز مرحلة “الصوت وبس”، ولفّت لها كراسي النجوم- المدرّبين الثلاثة، وبلغت “المواجهة” لتتنافس على الحلبة ضمن الموسم الثالث من البرنامج العالمي “the Voice Kids” بصيغته العربية على MBC1، “MBC مصر”، “MBC العراق” وMBC5. وفي مستهلّ الحلقة، توعّد حماقي قائلاً: “سيكسّر فريقي الحلبة”، فردّ عاصي أن “لا أحد أقوى من فريق الأبطال”، فيما أكدت نانسي أنها “متحمّسة لرؤية فريقها في التمارين قُبيل صعود المسرح”.

وخلال التمارين رافق أستاذ الموسيقى محمد أبو الخير النجوم في تدريب المشتركين، الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات مؤلفة من ثلاثة مشتركين، على أن يختار المدرّبون واحداً من كل مجموعة، وذلك على مدى حلقتين متبقّيتيْن، قبل الوصول إلى المواجهة الأخيرة.

في هذا السياق، صعد مع فريق عاصي كل من محمد ابراهيم وخديجة عمران. أما نانسي فقد اختارت هشام اليمني، وهايدي جلال، ورنين بجدادي، فيما نقل حماقي معه مينا فهيم، ومحمد واجديد.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها: بدأت المواجهة مع فريق عاصي، وكان أول ثلاثي تواجه على الحلبة مؤلفاً من محمد ابراهيم، تمام هلال، وكريستوفر حسابو في أغنية “ولا مرة” للموسيقار الراحل ملحم بركات. أثنى عاصي على أداء المشتركين الثلاثة، لافتاً إلى أن “أداءكم المتقارب في المستوى صعّب عليّ المهمة، وأنتم الثلاثة تستحقون أن تكونوا نجوم المستقبل”، ثم اختار محمد ابراهيم لينتقل معه إلى المواجهة الأخيرة.

وكانت المواجهة الثانية في فريق عاصي بين خديجة عمران، هنا سليم وأزهار عصام، وأطلق عاصي على الثلاثي “الصيصان أو الكتاكيت”، علماً أن هذه التسمية لم تعجب الثلاثي ووصفن أنفسهن بالأسود كدلالة على قوتهن وتميزهن. وغنى الثلاثي “حارة السقايين” لشريفة فاضل، وعلّق عاصي قائلاً، “لو كنت منتجاً لأنتجت لكن فيلماً من دون تردد”، ثم اختار أن ترافقه إلى المرحلة المقبلة خدجة عمران.

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بعدها انتقلت المواجهة إلى فريق نانسي، مع الثلاثي إياد قدورة، هشام اليمني، ونسرين بو شناق في أغنية “يا سلام على حبي وحبك” للموسيقار الراحل فريد الأطرش والفنانة الراحلة شادية. وبعد تقديمهم الأغنية ببراعة ترافقت مع مشاهد تمثيلية جميلة على الحلبة، تأهل مع نانسي إلى المواجهة الأخيرة هشام اليمني.

أما ثاني الثلاثيات في فريق نانسي، فكان مؤلفاً من مروان عبد الله، هايدي جلال، غايا الخوري وأغنية “Still Loving You” لفريق سكوربيونز (Scorpions) وأغنية “أحبك” لحسين الجسمي. واختارت نانسي أن تنقل معها إلى المواجهة الأخيرة هايدي جلال.

أما ثالث وآخر الثلاثيات في فريق نانسي، فضم حلا البربور، ورنين بجدادي ونجمة الكور، اللواتي أدين معاً “العيون السود” للراحلة وردة الجزائرية. واعتبرت نانسي أن قرار الاختيار صعب جداً، ثم نقلت معها رنين بجدادي.

وكان فرق حماقي، فبدأت مع ثلاثي تألف من يوسف سامح، مينا فهيم ومحمد نادر، في أغنية “سمرة يا سمرة”. وأثنى حماقي على المواجهة المتميزة التي فيها تناغم كبير على حد وصفه، قبل أن ينقل معه إلى المرحلة المقبلة مينا فهيم.

وكانت آخر المواجهات في الحلقة بين آدم بلمقدم، شفيق حميدي ومحمد وجديد في أغنية “حبيبي أنا” لأسماء لمنور. وكالعادة اعتبر حماقي أن المشتركين كانوا أكثر من رائعين على الحلبة، لكنه اختار أن ينقل معها محمد واجديد.