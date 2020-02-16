هل ألمح محمد وزيري إلى انتهاء قصة حبه مع هيفاء وهبي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المنتج المصري محمد وزيري حيرة وتساؤلات متابعيه بشأن علاقته مع هيفاء وهبي بعد العديد من الشكوك التي طالت علاقتهما أثناء عمله مديرا لأعمالها.

فبعدما نفى وزيري في ديسمبر الماضي زواجه من هيفاء، نشر صباح اليوم صورة قديمة تجمعه بالنجمة اللبنانية، وأثار حيرة متابعيه بالتعليق الذي أرفقه في الصورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، والذي أوحى من خلاله بوجود علاقة حب بينهما إلا أنها باءت بالفشل، إذ كتب: "ايام ما كان في ڤالينتاين .. كله كدب في كدب في كدب كمان مره. ... (هيعيش يفتكرني) مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي"، وأغلق خاصية التعليقات على الصورة.

وكان وزیري قد جدد نفي الزواج من ھیفاء وھبي خلال رده على سؤال طرحه أحد متابعیه قبل نحو شهرين، وذلك بعدما أتاح وزیري لمتابعیه استخدام أسئلة القصة أو الستوري في "إنستغرام"، فسأله أحدھم: "یاخي لیه ما تعلنو انو أنت وھیفاء متزوجین والله رح ننبسط"، فرد علیه وزیري بالنفي، قائلا: "عشان مش حقیقي".

وكانت ھیفاء وھبي قد نفت ما تم تداوله مؤخرا بشأن زواجھا من وزیري، وأكدت أنھا لن تخفي ھذا الخبر عن جمھورھا في حال حدوثه.

وغردت النجمة اللبنانیة عبر تویتر في 29 مارس الماضي، كاتبة: "الزواج خبر سعید!!..واحترامي لجمھوري لا یسمح أن أخبئ ھكذا حدث! ولكن ومن الآن وحتى یحصل ذلك أعلن أني لم اتزوج بمعنى إني لست متزوجة یعني ما تجوزت یعني منٌي مجوزة انفھمت ولا بعد؟ أطلب من مروجي ھذا الخبر أن یتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصیة الآخرین".

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وفي أعقاب نفي ھیفاء، استقال وزیري من إدارة أعمالها في الرابع من أغسطس، بعد الانتقادات التي طالته من قبل متابعیھا، وذلك بسبب انتقاده فرقة "مشروع لیلى" المثیرة للجدل في لبنان.

وأصدر وزیري بیانا توضیحیا قال فیه: "ھیفاء حبیبتي انتي عارفة كویس إني دایما عایزلك أحسن حاجة ومیھمنیش غیر مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فیھا مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص".

وأضاف: "وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدیر أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غیر أجر أو مقابل بس یكفیني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضیف واللي بیننا یخلیني أجیبلك الدنیا تحت رجلیكي".

وتابع بقوله: "وعلى أد ما أنا بحبك أكید بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمھورك یھاجمك وأنا مش ھقدر أغیر موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بیه وأنا كمان مش ھقدر على اللي بیتقالي وتقییمي على حاجة مش شغلتي أساسا".

وأردف: "وأھلي اللي اتبھدلوا وكرامتي وإھاناتي اللي بشوفھا، أنا بقولك رسمیًا أنا مبقاش لیا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولھا لكل الناس إنك ھتفضلي مسؤولة مني وھخاف علیكي".

ومن اللافت أن وزيري هو منتج فيلم هيفاء وهبي الجديد "أشباح أوروبا" الذي من المنتظر الإعلان عن موعد عرضه، ويشارك هيفاء في بطولته كل من: أحمد الفيشاوي، ‏ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج ‏محمد حماقي.