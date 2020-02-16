بلقيس تحتفل مع شعب الكويت بعيده الوطني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قدمت الفنانة بلقيس أحمد وصلةً غنائية تفاعل معها الجمهور على مدار ساعة ونصف من الغناء المتواصل برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد،ضمن فعاليات "فبراير الكويت". حيث أدت مجموعةً من أغنياتها، وأعمالاً أخرى اختارتها لنجوم الفن الخليجي والعربي، وسط تفاعل الحضور في الحفل الذي تشاركت به مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من تنظيم مركز رويشد بالتعاون مع روتانا في مركز الأمير جابر الأحمد الثقافي.

وأعربت بلقيس عن سعادتها بنجاحاتها المتعددة بالكويت، وخاطبت الحضور: "يا زينكم وزين حضوركم"، مؤكدة أنها ستسعى دائماً لتقديم ما هو أفضل ويليق بالجمهور الراقي الذي يتابعها ويحبها في كل مكان في الوطن العربي، مقدمه تهاني الحارة بالأعياد الوطنية في الكويت.



#صناع_الأمل

وتستعد بلقيس للمشاركة في إحياء فعاليات الحفل الختامي لمبادرة "صنّاع الأمل" برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وذلك بتاريخ 20 فبراير المقبل في "كوكا كولا أرينا" في سيتي ووك. وهو الحفل الذي سيشهد الإحتفاء بأبطال صناعة الأمل من خلال استعراض قصصهم الإنسانية المؤثرة والملهمة لتسليط الضوء على دورهم ومكانتهم كجنود الإنسانية المجهولين الذين كرسوا جهودهم ومواردهم لخدمة قضايا نبيلة ولمساعدة الفئات المحتاجة في المجتمعات العربية، حيث تشارك في تقديم الأوبريت "صناع الأمل" الى جانب مجموعة كبيرة من النجوم في الوطن العربي، كما ستُحيي حفلاً بمشاركة نوال الكويتية ومحمد عساف والموسيقي العالمي ردوان RedOne.

Advertisements

#ارجوك_ بلقيس

وما زالت تحصد الفنانة بلقيس نجاح أغنيتها المصورة الجديدة "أرجوك" التي طرحتها في ألبوم "أراهنكم"، متخطية في عدد المشاهدات المليون وسبعمائة ألف مشاهدة، بفضل أدائها التمثيلي بالكليب الذي قدمت به رسالة إنسانية هامة قالت فيها: "بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات". وهو من إخراج أحمد عبد الواحد.. علماً أن الأغنية من كلمات الشاعر أحمد العلوي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، ومكس وماسترنغ للمهندس جاسم محمد.