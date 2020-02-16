شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ينضم إلى فريق مسلسل "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان سعد الصغير إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

وشارك سعد الصغير جمهوره بصورة له وهو يوقع على العقد عبر حسابه على إنستجرام، وكتب سعد قائلا:" انضم الفنان سعد الصغير رسميًا إلى أسرة مسلسل "ولاد إمبابة"، وينتظر انطلاق التصوير الفترة المقبلة رمضان 2020".



سعد الصغير

مسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

ويجسد الفنان نادر ابو الليف ضمن أحداث مسلسل "ولاد امبابة" الذى يخوض من خلاله أولى تجاربه الدرامية شخصية صاحب قهوة ضمن العمل الذى يبدأ تصويره خلال أيام ويعرض فى موسم رمضان المقبل

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ومن ناحية أخرى يستأنف المنتج أحمد الإبيارى عرض مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب" للنجم سمير غانم، بعدما حصل أبطال العرض على إجازة هذا الأسبوع، وذلك بعد انطلاقها يوم 23 يناير الماضى واستمرت عرضها لعدد من أيام متتالي قبل تقليص ايام العرض الى يومين فى الأسبوع وهما الخميس والجمعة.

"الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.