هاني شاكر يهاجم "المهرجانات": انحدار أخلاقي

هاجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، أغاني المهرجانات ومطربيها، مؤكدا أنهم يعتبرون آباء شرعيين للانحدار الفني والأخلاقي في المجتمع.

جاء ذلك على خلفية إقامة حفل لمطرب المهرجانات حسن شاكوش في استاد القاهرة الدولي، الجمعة، للاحتفال بعيد الحب.



وقال شاكر، في بيان، الأحد: "هناك شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى أغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها".

وأضاف: "أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى (مستمعي الغريزة)، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، لذلك بات من الضروري إعادة النظر في جميع تصاريح الغناء".

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وتابع: "شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليس قوامها صلاحية الصوت فقط ولكن أيضا توجد شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، ولجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط".

وقال شاكر إنه لا يقبل ما حدث مؤخرا من تجاوز بالألفاظ في حفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش في استاد القاهرة، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، مشيرا إلى أنه وأعضاء مجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل تصاريح الغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.

يذكر أن هاني شاكر قام برفع دعوى قضائية ضد حمو بيكا خلال الفترة الماضية بسبب اقتحامه النقابة والإساءة لنقيب الموسيقيين، وكشف في حوار لـ"العين الإخبارية" وقتها عن رفضه لأغاني المهرجانات، موضحا أنه قام بالتنسيق مع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية لمناقشة القضايا المتعلقة بـ"الكلمات الخارجة" التي تضمنتها بعض أغاني المهرجانات، وكذلك فيما يتعلق بمظهر المطربين على المسرح، وصعودهم على المسرح بملابس غير لائقة.



