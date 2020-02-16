سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16 فبراير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الأحد، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، كما بقي متوسط سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه للبيع.



وبقي الدولار، على شاشات 19 بنكا ترصدها "العين الإخبارية"، ثابتا على مستويات أمس السبت، وهو أدنى مستوى لسعر العملة الخضراء منذ 6 نوفمبر 2016، وفقا لأرقام البنك المركزي التي اطلعت عليها "العين الإخبارية".

وكان الدولار قد سجل 15.66 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع في 6 نوفمبر 2016 (عقب التعويم بثلاثة أيام)، وفقا لبيانات البنك المركزي.



وكانت مصر قد حررت في 3 نوفمبر 2016 سعر صرف الجنيه "التعويم" وتبع القرار قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وآنذاك قفز الدولار من مستوى 8.77 جنيه للشراء و8.79 جنيه للبيع في 2 نوفمبر 2016 إلى 14.63 جنيه للشراء و14.65 جنيه للبيع في 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتشهد العملة الخضراء موجة تراجع مستمرة في مصر منذ نهاية العام الماضي، وبداية العام الجاري.

وسجل الدولار 7 أسعار مختلفة في البنوك المصرية وجاء الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 9 قروش كاملة.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق مسجلا 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار في مصر



وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك العربي الأفريقي وعودة والمصرف المتحد والإسكندرية والأهلي الكويتي.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

سجل الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنوك مصر والأهلي اليوناني والمصري الخليجي وقناة السويس والبركة.

7 أسعار مختلفة للدولار في مصر

وسجلت العملة الخضراء سعرا رابعا لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع.

وسجل الدولار سعرا خامسا عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في الشركة العربية الدولية "ساييب".

كما سجل سعرا سادسا عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنك مصر إيران "ميد بانك".

وسجل سعرا سابعا عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول وبلوم مصر والتعمير والإسكان.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 16.94 جنيه للشراء مقابل 17.10 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.34 جنيه للشراء و20.57 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي 51.08 جنيه للشراء و51.66 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.