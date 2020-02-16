في بداية زيارتها للإمارات..إيفانكا ترامب بغطاء رأس في مسجد الشيخ زايد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شغلت زيارة إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات، اهتمام جمهور التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل كبير بعد ظهورها داخل مسجد الشيخ زايد الكبير مرتدية غطاء للرأس "الحجاب".

وزارت إيفانكا ترامب الإمارات اليوم السبت، للمشاركة في منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي يومي 16 و17 فبراير/ شباط الجاري، لتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال هذا الأسبوع، لذا بدأت زيارتها بمقابلة بعض السيدات الرائدات بمجال الأعمال بمتحف اللوفر في أبو ظبي، وبعدها أخذت جولة تفقدية داخل المتحف.

وأعرب الجمهور عن إعجابه الشديد بإيفانكا ترامب خاصة في صورها بالحجاب، وتناقل الأغلبية فيديو زيارتها لمسجد الشيخ زايد الكبير بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بظهورها النادر بالحجاب.

ودافع رواد السوشيال ميديا والجمهور، عن الشائعات التي طالت الإمارات من قبل بعض المغرضين كما وصفهم الجمهور، والذين حذروا من السفر إلى الإمارات بسبب فيروس كورونا، مشيرين إلى أن زيارة نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد أكبر رد على الشائعات التي تطال أمن الدولة والحملات الممنهجة وتمس بسمعة البلاد.

Advertisements

ويشهد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد، غدا الأحد، الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة على مدار يومي 16-17 فبراير الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى سيقام بحضور لفيف من كبار مسؤولي الحكومات وقيادات الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمتحدثين والجهات المعنية بدعم المرأة والشخصيات الدولية المرموقة المؤثرة في هذا المجال.

ويحضر أيضا المنتدى وفود من 87 دولة، تجتمع في دبي للمرة الثانية التي تستضيف فيها هذا التجمع الأكبر من نوعه عالميا باستقطاب نحو 3000 مشارك من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.

ويتضمن المنتدى 60 جلسة نقاشية موسعة وورشة عمل متخصصة سيتناول أكثر من 100 متحدث رفيع المستوى من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم سبل زيادة مشاركة المرأة الاجتماعية والاقتصادية لاسيما في قطاع ريادة الأعمال.