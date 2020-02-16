كاتب كويتي يصف مسرحيات العلي والبلام بـ"الهادمة للقيم والمجتمع"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقد الكاتب الكويتي الدكتور سعود العصفور، المسرحيات التي يقدمها الفنانان طارق العلي وحسن البلام، حيث وصفها بـ"الهادمة" للقيم والآداب، وقال العصفور في تغريدته عبر حسابه الشخصي في تويتر: "مسرحيات طارق العلي وحسن البلام، ٣ ساعات إلا ربع هدم لقيم المجتمع والآداب العامة وتعميم رسائل سلبية وتعدي على فئات المجتمع، وآخر ربع ساعة رسالة من نوع (ديروا بالكم على الكويت) و(كلنا كويتيين سنة شيعة بدو حضر) .. وينتهي العرض ويطلع بعدها يقول (الفن رسالة هادفة)".

تغريدة العصفور استفزت مواطنه حسن البلام الذي ظهر في مقطع فيديو تساءل عن الكاتب ومن يكون، حيث قال: "أنت شنو، أنت سياسي أنت شخص فني، أنت من حضرتك، هل فاضية الكويت من المشاكل حتى تهاجمني أنا وطارق العلي، وما هي آخر مسرحية حضرتها وماهي خلفيتك الفنية، وش تبي، وتعال تواصل معاي أو مع طارق، أو تبي تنشهر على حسابنا".

من جهته قام سعود العصفور بالرد على الفيديو بقوله: "لا أعتقد أن أحداً بحاجة لشهادة لكي يرى حجم التردي والتراجع في مستوى الأعمال المسرحية المقدمة للجمهور، ولا أحتاج أن أدلل بمقاطع من أعمالكم على ما ذكرته في التغريدة، ولا تتصل فيني ولا أتصل فيك، يكفي أن أحيل إلى الردود على تغريدتي وتغريدات حساب المجلس وفيها رأي الجمهور الفعلي".

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وعلق عدد كبير من الجمهور على التغريدات بين من يرى أن كلام الكاتب العصفور حقيقي، باعتبار أن طارق العلي وحسن البلام كثيرا ما يتجاوزان الخطوط الحمراء في مسرحياتهم، فيما يرى الطرف الآخر أن الفنانين يقدمان أعمالا كوميدية، حتى وإن تجاوزوا الخطوط الحمراء فإنها لا تكون خادشة للقيم والمباديء.

وفي وقت سابق تعرض الثنائي حسن البلام وطارق العلي إلى انتقادات واسعة بسبب الإسقاطات التي وصفت بأنها تجاوز فيما يخص الأمور الدينية، بسبب تمثيلهما لمشهد في مسرحيتهما، اتهما فيها بـ"السخرية" من ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وعلق المحامي هاني حسين الذي تصدى لمقاضاتهما، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سأتقدم بشكوى إلى النائب العام ضد حسن البلام هو ومن كان معه في المسرحية لأنهم جعلوا من ابنة الرسول الأكرم سخرية ووسيلة للضحك".