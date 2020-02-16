يارا: متصالحة مع نفسي واغانيي سكوبات.. وهذا سر الكنزة الحمرا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعتبر النجمة يارا من الفنانين القلائل جدا، الذين اختاروا الاحتفال بعيد الحب في ربوع الوطن لبنان على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها منذ مدة.

فقد أحيت النجمة يارا حفلا ضخما في كازينو لبنان الى جانب الفنان ادم، وهو من تنظيم شركة PMG لصاحبها متعهد الحفلات بسكال مغامس.

وتميز هذا الحفل باقباله الجماهيري، إذ حضر محبو النجمة يارا من مختلف المناطق اللبنانية للتمتع بصوتها العذب والاحتفال بعيد الحب بطريقة مختلفة بعيدًا عن الضغط النفسي الذي تسببه الظروف اسياسية في لبنان مؤخرًا.

وكان من اللافت، أختيار يارا اطلالة مميزة من دار "لابورجوازي"، إذ تألقت بفستان احمر مع الكثير من احجار الشوارفسكي اظهرها بطريقة مُتألقة، بالإضافة للمكياج الذي أضفى جمالًا على إطلالتها.

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تجدر الاشارة، الى أن النجمة يارا كانت قد نفت منذ أيام الشائعات التي تحدثت منذ أيام عن ارتباطها برجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة، مؤكدة في حديث خاص لقناة "تراندينغ"، أنها لن تخفي هذا الأمر ابدا عند حدوثه، ولن تتردد عند ارتباطها بإعلان الخبر رسميًا ‏للمقربين منها أولًا ولجمهورها على السوشال ميديا ثانيًا.

وعلى صعيد اخر، كشفت يارا عن طرحها لأغنية لبنانية قريبًا بعنوان "غازلني زيادة" كلمات الشاعر أحمد ماضي وتوزيع عمر ‏صباغ وألحان طارق أبو جودة، مشيرة إلى أنها ستطرح بنمط جديد ومختلف.

‏يشار إلى أن يارا أطلقت مؤخرا مجموعة من الأغنيات الخليجية المنفردة ومنها، "ما تهون" من كلمات أحمد العنزي ومن ‏ألحان ‏العمر، وأغنية "يا غيرهم"، وهي من كلمات حسين اليمامي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وأغنية ‏‏"لا ‏يكون من جدك" كلمات الشاعر الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، والملحن المحب، والموزع الموسيقي هشام السكران، فضلا ‏عن ‏أغنية باللهجة اللبنانية تحت عنوان "بحر هموم" من كلمات أحمد ماضي، وألحان جان صليبا، والتي تم تصويرها في لبنان ‏مع ‏المخرج جيل الغبري‎.