هل يتراجع هاني شاكر عن منح حسن شاكوش عضوية النقابة؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدخل الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين في أزمة مطربي المهرجانات الشعبية المثارة في مصر حاليا وتحديدا منذ نجاح أغنية مهرجان "بنت الجيران" وانتقاد الجمهور له بسبب الإعلان عن اجتياز حسن شاكوش اختبارات الانضمام للنقابة والحصول على عضويتها، إضافة إلى الخلافات بين مطربي المهرجانات على التصريح بالغناء من النقابة.

وأصدر هاني شاكر بيانا قال فيه إن مجلس النقابة قرر إعادة النظر في كل التصاريح الخاصة بالغناء أو عضوية النقابة لمطربي المهرجانات الشعبية في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع، خاصة مع إطلاق حسن شاكوش عبارة غير لائقة في كلمات أغنية "بنت الجيران" خلال حفله الأخير في ستاد القاهرة يوم عيد الحب.

وأكد البيان: "يأتي القرار في إطار الجدل المجتمعي الذي وقع في الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كافة طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي تسمى أغاني المهرجانات والتي باتت تهدد الفن والثقافة العامة، خاصًة أن أغاني المهرجانات نوع من أنواع الموسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ عادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها".

وأردف البيان قائلا: "أغاني المهرجانات أفرزت ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، كما أن حالة التردي التي يشهدها مجال الغناء أغرت بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف".

واستطرد البيان: "تم وضع شروط منح عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء وهذه الشروط ليس قوامها صلاحية الصوت فقط ولكن هناك شروطًا عامة لابد من توافرها في طالب العضوية أو التصريح وأهمها الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على الرذيلة أو العادات السيئة".

واختتم البيان: "لجنة اختبار الأصوات المانحة للعضوية تعتبر مرحلة أولى وبعدها ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط، ومجلس النقابة لا يقبل بما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري".

وكان قد أرسل محام مصري إنذارا رسميا لنقيب الموسيقيين هاني شاكر بسبب قبوله عضوية مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ورفضه لآخرين، معتبرا ذلك كيلا بمكيالين ومخالفا للشروط التي وضعها القانون.

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وقال المحامي أيمن محفوظ، في إنذاره، إنه استند إلى ما أدلى به "شاكر" من تصريحات حول قبول المطرب حسن شاكوش ورفض غيره من مطربي المهرجانات.

وأضاف محفوظ: "تطبيقا للقانون 35 لسنة 1978 الذي يحكم نقابة المحامين ويعتبر أموال نقابة الموسيقيين هي أموال عامة لازما أن يدافع عنها كل مواطن، فقد تصديت لهذا الأمر بإنذار نقيب الموسيقيين بإلزامه بتقديم مستندات طبقًا للمادة 20 من قانون الإثبات لشرح سبب قبول حسن شاكوش والمعايير الخاصة لقبول أعضاء النقابة عمومًا".

وتابع "محفوظ" أن القانون نص على اختصام نقيب الموسيقيين بصفته المسؤول القانوني عن النقابة، وعدم تقديم تلك المستندات أو إعلانها للعامة يمثل خرقا ويعد جريمة جنائية ضد نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، ويبطل بالتالي عضوية حسن شاكوش بالنقابة.

وأكمل محفوظ تصريحاته بأن عدم إعلان مقومات القبول بنقابة الموسيقين يجعل مسألة القيد في نقابة الموسيقيين خاضعة للهوى والمحسوبية، وهذا الأمر يعد غير مقبول قانونا؛ لأن شروط الانضمام للنقابة نظمها القانون ولا تخضع لمعايير شخصية.

واختتم محفوظ إنذاره بموجب خطاب يوصي به نقيب الموسيقيين بضرورة تقديم محضر قبول الفنان حسن شاكوش بالنقابة والقرارات الإدارية لقبول الأعضاء الجدد.