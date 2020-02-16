عمرو دياب يعترف بعلاقته بـ"دينا الشربيني"

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"الخليج 365"" من بيروت: اعترف الفنان عمرو دياب بعلاقته بالفنانة دينا الشربيني لأول مرة عبر الإعلام وبطريقةٍ واضحة. حيث تحدث علناً عبر مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc مصر"، ولم يخفِ احتفاله بنجاح ألبومه الأخير "سهران"، وبـ"بعيد الحب" مع الفنانة دينا الشربيني.

وأضاف رداً على سؤاله حول هدية "الفلانتين" من دينا مؤكداً على نعمة وجودها المؤثر بحياته،وقال: "أهم حاجة أن دينا تعرف جيداً كيف تجعلني اُخرِج أفضل ما لدي في العمل والحياة". وأكمل: "وتعرف كيف تخليني أطلع إنتاج كويس، ودي أهم حاجة في حياتي، وميزة مش موجودة في حياة ناس كتير"، فعقّب "أديب": "يعني هدية دينا أنها بتخليك تطلع إنتاج كويس.. طب إنت جبت حاجة"، فرد "دياب" ضاحكاً: "جبت. إنما هتقولى أديها وردة حمراء، وسؤال أنا جبت أيه ليها أسألها هى فى الحاجات دي ومشيها كده بقى".



ورداً على السؤال حول طرحه 12 أغنية جديدة في الألبوم، قال: "جمهوري له حق عليا إني اعملهم كل شيء جديد.. مكنش ينفع إني أفضل قاعد معملش حاجة وأسلم الأغاني الموجودة اللي نزلت واحط عليهم أغنيتين ولا تلاتة.. لا كان لازم اعمل أغاني جديدة، وده اللي قدرت اعمله بفضل وأنا مجموعة محترمة جداً من الفنانين والموزعين والملحنين الموهوبين.. اللي معايا".

هذا وأكد أنه لم يكن يحسب أوضاع "الترند" والجدال القائم على مواقع التواصل، بل اعتاد طرح أعماله دون النظر للظروف المحيطة بإطلاقه. مشيراً إلى أنه يركز على عمل المجموعة التي تشاركه الحرص الكبير على نوعية أعماله.