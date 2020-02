شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الأمريكية لين كوهين بطلة "Sex and the City" عن عمر 86 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة لين كوهين - Lynn Cohen، عمر ناهز 86 عاما، فى مقر إقامتها بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لتصريحات لمدير أعمالها جوش بولتز.



ولدت لين كوهين، يوم 10 أغسطس 1933 فى مدينة كانساس سيتى بولاية ميسورى الأمريكية، بدأت مشوارها الفنى عام 1983 فى فيلم Without a Trace، اشتهرت بتجسيد شخصية "ماجدة" مدبرة المنزل والمربية فى مسلسل "Sex and the City" الذى عرض على إحدى الشبكات التلفزيونية الأمريكية، ثم تحول بعد ذلك إلى سلسلة أفلام.

كما جسدت كوهين، شخصية ماجس فى "The Hunger Games: Catching Fire"، وظهرت فى الفيلم الرومانسى "Ross the Universeé"، فضلا عن أدوارها فى مسلسلات تليفزيونية مثل Law" "& Order ومسلسل "The Marvelous Mrs Maisel".

وتعتبر الممثلة الراحلة ذات تاريخ فى المسرح، حيث شملت أدوارها المسرحية فى برودواى، مسرحية الكاتب تينيسى ويليامز "Orpheus Descending" ومسرحية "Ivanov" للكاتب المسرحى الروسى أنطون تشيخوف.

وفاة لين كوهين، هى الثانية لأحد نجوم هوليوود، هذا الأسبوع، التى تأتى بعد وفاة الممثل الأمريكى روبرت كونراد، بطل مسلسل الخيال العلمى فى الستينات "ذى وايلد وايلد ويست"، عمر يناهز 84 عاما، وقال جيف بالارد، الناطق باسم عائلة كونراد لمجلة "بيبول": "عاش حياة طويلة رائعة وتشعر عائلته بحزن بسبب غيابه إلا أنه حى فى قلوب أفرادها".

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، عمل كونراد بداية فى بيع الحليب، ثم غنى فى نواد ليلية قبل أن تنطلق مسيرته التمثيلية فى العام 1959 عندما انضم إلى البرنامج التلفزيونى "هاوايين آى" بعدما انتقل للعيش فى لوس أنجلوس، على ما ذكرت المجلة.

بين العامين 1965 و1969 لعب دور العميل فى الاستخبارات الأمريكية جيمس ت. فى مسلسل "ذى وايلد وايلد ويست" الذى يستكشف فيه مع شريكه أرتيموس جوردون غرب الولايات المتحدة خلال رئاسة أوليسيس س. جرانت.

وشكل هذا المسلسل أساسا لفيلم "وايلد وايلد ويست" العام 1999 الذى لم يحقق النجاح المرجو، وكان من بطولة ويل سيمث وكيفين كلاين، وشارك كونراد فى برامج ومسلسلات تلفزيونية أخرى خلال مسيرته، فضلا عن أفلام سينمائية منها "مور وايلد وايلد ويست" المقتبس عن المسلسل، وشارك العام 2002 فى آخر عمل له.