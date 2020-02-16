شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عروض «الملك لير» ليحيى الفخرانى في فبراير الحالى بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني، عن أيام العرض بالقاهرة خلال شهر فبرايرالجارى، حيث تقررعرض المسرحية يوم الجمعة المقبل 21 فبراير بالتجمع الخامس، وذلك بعد انتهاء آخرعروض خلال شهرينايرالماضى.

وعرضت مسرحية "الملك لير" بالقاهرة خلال شهر ديسمبرالماضى، وذلك بعد انتهاء عروضهم في موسم الرياض والتي استمرت لأربعة أيام بمشاركة كل أبطال العرض، وذلك في ثاني جولات المسرحية الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي.

من ناحية أخرى احتفلت أسرة مسرحية "الملك لير" بعيد ميلاد الفنان مجدى كامل شهر ديسمبر الماضي، بعد انتهاء العرض على المسرح، ونشر مجدى كامل، فيديو من الاحتفال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "شكرا لأسرة الملك لير النجم الكبير يحيى الفخرانى وصديقى العزيز مجدى الهوارى والنجوم نضال الشافعى ورانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وهبه مجدى وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ومحمد فهيم وناصر سيف وريهام عبد الغفوروأسرة الإخراج بقياده المايستروالمخرج تامر كرم.. وأسرة كايروشو بالاحتفال بعيد ميلادى.. ربنا يديم المحبة".

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يشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفوروهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامركرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه على بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غيرأن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.