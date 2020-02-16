شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد السقا ينتهي من تصوير مشاهد أكشن خطيرة فى "العنبكوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أحمد السقا عدد من مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد "العنكبوت"، بديكور مطعم صيني داخل استوديو مكة مع فريق أندرو مصمم المعارك الأجنبي الشهير، حيث تضمنت المشاهد مطارته من المافيا وبعض العصابات واستمر التصوير عدد ساعات طويلة، ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، وينافس به خلال موسم عيد الفطر المقبل.









ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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وحل النجم أحمد السقا، مؤخرا ضيفا على برنامج its show time الذى تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير على قناة CBC، وتحدث عن وأكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة "أوعى تتجوز يا ابني"، كما كان ينصحه دائمًا بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم، كاشفًا أن لقطات الأكشن في أفلامه مثل مشهد "حرقه" في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري يقوم بها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، حيث يتدرب عليها ويدرسها.

وأكد الفنان أنه أكثر الممثلين بين أبناء جيله تصويرًا في الخارج، وأنه بحسب خبرته وتجاربه يمكنه القول إن في مصر الآن تقنيين لأفلام.

وشدد السقا على أنه في البداية لم يكن مقتنعًا بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنه "راجل دمه حر"، متابعًا أن الكلام الجيد يرفع من معنوياته لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيته لا يتهاون معه.