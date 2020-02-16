مخرج name of flowers: أعرف يوسف شاهين.. وفيلمي احتاج ٤ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال المخرج الكندي من أصول إيرانية بهمن تافوسي، الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة إن فيلمه احتاج ٤ سنوات لتنفيذه في بوليفيا.
وأضاف في تصريحات لمصراوي عقب عرض فيلمه في مهرجان أسوان لسينما المرأة، والمشاركة في المسابقة الرسمية، أن الفيلم يعتمد على إطار بصري وشاعري.
وأوضح أن كون البطلة سيدة ومسنة يصعب من جماهيرية الفيلم، مشيرا إلى أن اختيار قصة المعلمة وتشي جيفارا والبحث عن مدى صحتها، بهدف تفكيك الأسطورة.
ولفت إلى أنه يشغله أبناء الأساطير وعيشهم في الظل، وكذلك القصص الأسطورية حولهم.
وعن سبب ذهابه إلى بوليفيا لتقديم الفيلم، أوضح أن جيفارا كان يريد الذهاب إليها للقيام بالثورة هناك.
وأشار إلى أن بعض الشخصيات في الفيلم حقيقية، وأنه التقي بالمعلمة التي تحكي قصتها عن جيفارا.
وأوضح أنه اعتمد الإيقاع البطيء رغم عدم تفضيله له، لأن هذا مناسب لسن البطلة العجوز.
ولفت إلى أن لم يقدم فيلما تاريخيا لأننا لم نكن حاضرين هذا الزمان، لذا من الأفضل تقديم الفيلم عن ما وصل إلينا من قصص وحكايات.
وأشار إلى أنه يعرف عن السينما المصرية القليل، لكنه شاهد أفلاما للمخرج يوسف شاهين، ويرى أنه مخرج عظيم.
وقال إن الفيلم كان تسجيليا في البداية، لكن تم تغييره إلى روائي.
وفاز فيلم name of flowers هو إنتاج مشترك بين كندا وأمريكا وبوليفيا بجائزة الجمهور، والفيلم إخراج المخرج الكندي بهمن تافوسي.
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