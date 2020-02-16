تراند اليوم : صورة| مطرب شهير يتوسط للصلح بين نجمي "بنت الجيران"



توسط المطرب المصري، تامر حسني للصلح بين اثنين من مطربي المهرجانات اللذين لمع نجمهما مؤخرًا بعد أن حققت أغنية لهما أرقامًا غير مسبوقة لمطرب مصري.

وخلال مشاركات مطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال في حفل عيد الحب، الذي أقيم بستاد القاهرة، مساء الجمعة، ظهر تامر في صورة يتوسطهما، بعد الخلاف الذي برز بينهما عقب نجاح أغنية "بنت الجيران"، الأكثر انتشارًا في مصر الآن.

ونشر كمال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بتامر وشاكوش، وعلّق كاتبا: "مباشر دلوقتي.. قعدة الصلح خير تحت رعاية العالمى تامر حسني أخونا الكبير ومفيش أي حاجة وإن شاء الله اللي جاي خير".

وتابع: "بمناسبة إن إحنا فكرنا غلط وحطينا جملة في الأغنية خلت ناس كتير يزعلوا مننا بنعتذر لكل الناس إحنا آسفين وفرحان أوي بنصيحة أخونا والنجم الإنسان تامر حسني اللي صالحني على أخويا وحبيبي النجم حسن شاكوش وطلب مننا تغيير الجمله فوراً وحطلنا بدالها جملة (بعدك مش هعرف اعيش)".

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أضاف: "بنشكره عشان نصحنا بتغيير الجملة ونصحنا بالاعتذار ومضربش فينا زي ناس كتير.. وبنوعدكم أنا وأخويا النجم حسن شاكوش بعد كدا هنغنيها بالجملة الجديدة نرجوا قبول اعتذارنا شكراً ليكم".

يذكر أن أغنية "بنت الجيران" حظيت بشعبية واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن حققت 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وجاءت كثاني أكثر الأغاني استماعًا على "ساوند كلاود"، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، واجتازت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى.