رسالة من ملحن اغنية "روح" لـ عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - تعاون الفنان المصري ​عمرو دياب​ مع الملحن والشاعر المصري أحمد زغلول بأغنيته "روح" من ألبومه الجديد "سهران"، وقد وجّه زغلول رسالة لدياب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "الحمدلله.. شرف ما بعده شرف مُشاركتي في ألبوم أخي وصديقي الفنان عمرو دياب وأعتبرها بداية قوية مع أهم نجم فى الوطن العربي وأتمنى من الله الأغنية تنال إعجابكم".

الجدير ذكره ان عمرو دياب كان قد أحيا حفلا ضخما يوم الخميس الماضي 13 شباط في أرض المعارض بالكويت، بعد غياب 5 سنوات.

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