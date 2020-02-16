ماذا قال كرم بورسين عن ارتباط حبيبته السابقة؟

ميرنا وليد - بيروت - رفض النجم التركي ​كرم بورسين​ التعليق على علاقة حبيبته السابقة النجمة التركية ​سيريناي ساريكايا​ مع الممثل جيم يلماز، اذ ان قصة حب تجمعهما وكانوا قد أعلنوا عنها سابقا.

واشار كرم الى ان هذا الموضوع لا يتعلق به ويكفي ان يكون الثنائي سعداء.

الجدير ذكره ان كرم بورسين عرفه العالم العربي من خلال مسلسل "ما وراء الشمس" الذي حقق نجاحا جماهيريا، وكان قد تعرض مؤخرا لإصابة خطرة في عموده الفقري نتيجة سقوطه عن متن اليخت الذي كان يقضي عليه عطلته في بودروم.

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