“السباق الغريب”.. عامل هندي يكسر رقم بولت في 100 متر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 فبراير 2020 10:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شارك عامل بناء هندي في سباق رياضي “غريب” لمسافة 100 متر قطعها في 9.55 ثانية، ليسجل زمنا أفضل من ذلك الذي سجله أسطورة جامايكا أوسين بولت، وحطم خلاله الرقم العالمي للسباق عام 2009، البالغ 9.58 ثانية.

فهل يكون عامل البناء الهندي سرينيفاسا غودا، البالغ من العمر 28 عاما، من منطقة كانتاكا في الهند، أسرع من بولت؟ على الأقل هذا ما يطمح إليه الهنود، الذين يطالبون بتبني هذا الرجل من أجل أن يحرز لبلادهم ميدالية ذهبية.

لكن مشاركة غودا لم تكن في سباق 100 متر ببطولة ألعاب القوى، وإنما من خلال سباق يطلق عليه اسم “كمبالا”، في مسار داخل حقول الأرز مغطى بالماء والأوحال، حيث يتم سحب المشاركين فيه بواسطة الجاموس.

وفي السباق، ركض غودا مسافة 145 مترا في 13.62 ثانية، مما يعني أنه قطع مسافة 100 متر في 9.55 ثانية، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعموما، فقد استغرق الأمر من عامل البناء 13.62 ثانية فقط لقطع المسافة الإجمالية للسباق البالغة 142.4 مترا.

وبعد أدائه المدهش أمام المئات من المتفرجين، زعم أن غودا قد تم استدعاؤه للمشاركة في تجارب السباقات القصيرة، لكنه صرح لموقع “آسيا نيوز إنترناشيونال” قائلا: “الناس يقارنونني بالعداء أوسين بولت. إنه بطل عالمي، أنا أركض وأعدوا فقط في حقل أرز قذر”.

ونشر الوزير في الحكومة المحلية بالولاية كيرين ريجيجو، صورة غودا أثناء السباق، وتعهد بأن يدربه أفضل المدربين في البلاد.

وكتب في حسابه على “تويتر” يقول: “اتصل به مسؤولون من السلطات الرياضية في الهند. واستخرجوا له تذكرة سفر خاصة به وسيصل إلى المقر الرئيسي للسلطات الرياضية في البلاد يوم الاثنين”.

وأضاف أنه سيجلب له أفضل المدربين لإجراء التدريبات الرياضية بشكل صحيح، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لخدمة الموهبة الجديدة.

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وعلق المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيديو الذي يبين سرعة غودا، بالقول إنه قد ينتهي بالفوز بميدالية ذهبية في بطولة الألعاب الأولمبية.

وقال أحدهم: “هذا الرجل سيحصل لنا بالتأكيد على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية”، وأضاف آخر: “هذا رائع. إذا كان التوقيت دقيقا، فهذا اكتشاف رائع”.

وقال غودا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه كان يتنافس في “سباق كمبالا” لمدة 7 سنوات، مشيرا إلى أن اهتمامه بهذا السباق بدأ خلال أيام دراسته.

وأشاد بالجاموسين اللذين قاما بعمل جيد خلال السباق.

ومع ذلك، فقد حذرت السلطات الرياضية المنظمة لسباق “كمبالا” من المقارنة مع بولت، وقال كاي غونابالا كادامبا رئيس أكاديمية كمبالا: “لا نود الانغماس في أي مقارنة مع الآخرين. لديهم (مراقبو الأحداث الأولمبية) أساليب أكثر علمية ومعدات إلكترونية أفضل لقياس السرعة”.

وجاء رده بعد أن أجرت وسائل الإعلام المحلية مقارنات بين أداء غودا والزمن الذي حققه بولت.

فقد كتب أحد الصحفيين معلقا: “ركض مسافة 142.5 مترا في 13.62 ثانية فقط في سباق كمبالا أو سباق الجواميس في حقل من الأرز. وهذا يعني أنه قطع مسافة 100 متر في 9.55 ثانية فقط! أما أوسين بولت فقط استغرقه الأمر 9.58 ثانية لقطع مسافة 100 متر”.

غير أن آخر كتب: “رجاء لا تجبروا غودا على خوض سباقات مثل أوسين بولت، فهو يبلغ من العمر 28 عاما وليس رياضيا محترفا، وربما لا يرغب في المشاركة بسباقات العدو، والأفضل أن نسأل هيئة الألعاب الأولمبية تضمين سباق كمبالا، وإلا فاتركوه في حاله”.