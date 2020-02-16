عمرو دياب يتحدث عن طقوسه مع دينا الشربيني في عيد الحب.. فيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّث الفنان المصري عمرو دياب، عن طقوسه في يوم عيد الحب مع الفنانة المصرية دينا الشربيني، والهدية التي قدمتها له، فاعترف أنه منذ عرفها وهي تجعله يستطيع أن يقدم إنتاجا جيدا من الأعمال الغنائية، لافتا إلى أن هذه أفضل هدية حصل عليها منها في عيد الحب.

وأكد عمرو دياب في تصريحات تلفزيونية، أن هناك هدية بالفعل منحتها له دينا الشربيني في يوم عيد الحب الذي وافق 14 فبراير الجاري، رافضا الإفصاح عنها وقال إنها شريكة وداعمة لاستمرار النجاح، مبينا: "مش تديني وردة حمرا واديها وردة بيضاء".

وأضاف عمرو دياب في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنه قدم للفنانة دينا الشربيني هدية في عيد الحب ورفض أن يعلن عنها أيضا، غير أن عمرو أديب مازحه قائلًا: "طيب ما تعلن بقى يا عمرو عن اللي بالي بالك خلينا نخلص".

وعلق عمرو دياب على ألبومه الأخير "سهران" الذي طرحه قبل يومين فقال، إن فريق العمل تعب معه بسبب شدة المهام خاصة ليلة طرح أغاني الألبوم، موضحا أنه يترك مساحة الرأي للجمهور لأنه هو الذي يحكم في النهاية.

واعترف عمرو دياب أن السبب الحقيقي في نجاحه خلال السنوات الأخيرة هو النزول للجمهور والجلوس معهم لمعرفة ميولهم في الأغاني وما يحبونه في الموسيقى، منوها أنه يفضل طوال الوقت التواصل مع الجمهور، لأنه شيء مهم خاصة أن الجمهور اعتاد على حضوره دائما.

واستطرد عمرو دياب قائلا، إنه حاول مواكبة أذواق الجمهور لأنه يمتلك أذواقا مختلفة، وعما إذا كان قد فكر في تأجيل طرح ألبومه، لأنه تواكب مع بعض التريندات الغنائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد الهضبة قائلا أنه يفكر في مثل هذه الأمور.

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وبشأن انتشار أغاني المهرجانات الشعبية قال عمرو دياب، إنه وفريق عمله يحبون العمل لإرضاء الجمهور لأنه من يقبل أو يرفض الأعمال الفنية، مردفا: "أنا لا أرفض أن يتواجد أي عمل فني بأي شكل من الأشكال وهذا متواجد على مدار العصور طالما هناك مساحة جيدة للجمهور للتمييز والتفرقة بين الأعمال".

واستكمل "الهضبة" قائلا: "أنا بقالي 35 سنة بالضبط بغني وطلع ناس كتير والساحة كبيرة، وأنا بعمل شغلي ومببصش لحد ولا أقلق ودائمًا ربنا بيراضيني واختلاف الأشكال الموسيقية موجود وسيظل والجمهور مختلف في ذوقه ولونه الموسيقي الذي يحتاج إلى تنويع".

وكان قد حسم عمرو دياب الجدل الدائر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المقصود بأغنيته "إنتي زي ما إنتي" بعد تكهنات عدة ما إذا كان يقصد طليقته الفنانة المصرية شيرين رضا، أم زوجته زينة عاشور، أم حبيبته دينا الشربيني.

وجاء اعتراف الفنان الكبير عمرو دياب صريحا بحبه للفنانة دينا الشربيني، بعد سلسلة من الشائعات التي دارت حول حبهما وزواجهما، ونشر "الهضبة" صورة له برفقة دينا الشربيني، عبر إنستغرام، معلقا عليها: "هابي فالانتين داي، زي مانتي".