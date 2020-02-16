ذا فويس كيدز.. ارتباك وحيرة بين عاصي وحماقي.. ونانسي تعترف بخطئها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت مرحلة المواجهة من برنامج ذا فويس كيدز التي انطلقت مساء السبت ارتباكا وتخوفا بين أعضاء لجنة التحكيم: عاصي الحلاني، ونانسي عجرم، ومحمد حماقي في الاختيار، نظرا لتقارب مستويات المواهب التي أدت بطريقة مميزة لقيت الغزل والمديح من المتابعين والمدربين.

وبدأت الحلقة بفريق عاصي الحلاني، حيث اختار 3 مواهب ضمت: محمد إبراهيم، وتمام هلال، وكريستوفر حسابو، قدموا أغنية "ولا مرة" للفنان ملحم بركات، فأجادوا الغناء بطريقة مدهشة وضعت عاصي في حيرة كما أن نانسي وحماقي رفضا مساعدته في الاختيار، ليقرر عاصي في النهاية اختيار محمد إبراهيم الذي سجد وبكى بشدة.

أما المواجهة الثانية من فريق عاصي الحلاني فقد ضمت: إزهار عصام، وهنا سليم، وخديجة عمران، ووصفها الحلاني بـ "أهضم المواجهات" نظرا لتمتع الثلاثي بخفة الدم، وقدمن أغنية شريفة فاضل "حارة السقايين"، وتعرض عاصي للغزل من المتسابقات الثلاث، ولكنه اختار بالنهاية استمرار خديجة في فريقه.

أما بالنسبة للفنانة نانسي عجرم فقد ضم فريقها الأول المواهب: إياد قدورة، وهشام اليمني، ونسرين بوشناق، وقدموا أغنية "يا سلام على حبي وحبك" لفريد الأطرش وشادية، فقررت نانسي اختيار هشام للانتقال معها لمرحلة المواجهة الأخيرة.

بينما ضمت المواجهة الرابعة من فريق نانسي: جايا الخوري، وهايدي جلال، ومروان عبدالله، وقدم الأخير أغنية "أحبك" لحسين الجسمي، بمواجهة أغنية i still love you، فاختارت الفنانة هايدي.

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وضمت المواجهة الخامسة من الحلقة أيضا ثلاثا من مواهب فريق نانسي وهن: رنين بجدادي، وحلا البربور، ونجمة الكور، وقدمن أغنية "العيون السود" للراحلة وردة، وهنا اعترفت الفنانة أنها قد أخطأت في الجمع بينهن نظرا لتميزهن في أصواتهن وأدائهن على الحلبة، وبدت متأثرة أيضا لصعوبة القرار، فقررت بالنهاية اختيار رنين.

وبالانتقال إلى فريق محمد حماقي، فقد اختار في المواجهة الأولى: مينا فهيم، ومحمد نادر، ويوسف سامح، لتقارب طريقتهم في الغناء الشرقي، وقدموا أغنية "سمرا" للمطرب كارم محمود، واختار حماقي بعد تردد مينا.

كما ضمت المواجهة الثانية لفريق حماقي: شفيق حميدي، وآدم بنلمقدم، ومحمد واكضيض، وقدموا أغنية "حبيبي أنا" لاسماء المنور، وطلب حماقي من نانسي وعاصي الاختيار بدلا منه، ولكن بالنهاية اختار واكضيض.

يذكر أن الحلقة الأولى من مرحلة المواجهة في برنامج ذا فويس كيدز، كانت فيها آلية تصفية المواهب، بأن تضم كل مواجهة 3 أطفال يتم اختيار واحد منهم فقط بواسطة مدربهم، ليتبقى له بالنهاية 5 مواهب من أصل 15 تم اختيارهم بمرحلة "الصوت وبس"، كما أعلن عن اختيار المدرب محمد أبو الخير لمساعدة ثلاثي النجوم: عاصي الحلاني، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، في تدريب المواهب الشابة.