الطيار أشرف أبو اليسر: أخطأت في هذا الأمر مع محمد رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترف الطيار المصري الكابتن أشرف أبو اليسر بخطأه عندما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى كابينة القيادة، حيث أنه مخالف لقوانين الطيران المدني في مصر.

وأشار أبواليسر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، إلى أنه لم يكن يعلم بأن رمضان يصور فيديو، أو أنه سيقوم بنشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه عادة ما يقابل مشاهير خلال رحلاته ويلتقط معهم صورًا لكنهم لا يقومون بنشرها مثلما فعل رمضان.

وكشف أنه لم يطلب من الفنان المصري محمد رمضان "مليمًا واحدا"، نافيًا ما خرج على لسان رمضان، بأنه طلب منه 9 ملايين جنيه كتعويض.

وأكد الطيار المصري المفصول عن عمله بسبب واقعة تصوير محمد رمضان لفيديو وهو يقود الطائرة، أنه سيتقدم بالتماس لإعادة النظر فى العقوبة الموقعة عليه بإيقافه عن الخدمة مدى الحياة.

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الجدير بالذكر أن خلافات ضخمة كانت قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت لسان حال المواطنين بعدما خرج الطيار أشرف أبو اليسر وصرح بأن الفنان محمد رمضان لم يعوضه كما وعده، وخرجت بعدها تصريحات عدة للطرفان يكذبان بعضهما، وما زال الخلاف قائمًا.

وظهر أبو اليسر، في مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، لخروجه الأول منذ وقفه في سبتمبر الماضي، وكشفه عن كواليس وقفه بسبب محمد رمضان، وشرح حالته منذ وقفه وحتى الآن.

وقال أبو اليسر، إنه خلال رحلته مع الفنان محمد رمضان فى سبتمبر الماضي، طلب الأخير منه أن يأخذ معه صورة تذكارية ليريها لابنه، فوافق بسبب أن الطائرة خاصة وأنه لا يوجد باب فارق بين غرفة القيادة والركاب.

فيما صرح شقيق الفنان محمد رمضان، "محمود"، في وقت سابق، بأن شقيقه سيعوض الطيار المتضرر ماديًا، بحيث لا يؤثر إيقافه على حياته والصرف على بيته وأسرته، بقوله إن ما حدث لا يستدعي كل ما حصل من قلق وكلام غريب، حسب قوله.

وقررت سلطة الطيران المدني في مصر، في وقت سابق، إيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، في تلك الواقعة، وإحالتهما للتحقيق العاجل على خلفية جلوس الفنان محمد رمضان بكرسي قائد الرحلة، ما اعتبر أنه تسيب قد يؤدي إلى خطورة على حياة الراكبين.