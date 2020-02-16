لي ربيع يُعلن أنه يُجهز لمسرحية مع أشرف عبدالباقي

فور الإعلان عن انتهاء عروض «مسرح مصر»، طالب جمهور المسرح علي ربيع وزملاؤه بمواصلة تقديم العروض المسرحية، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققوها، الأمر الذي جعل ربيع يعلن نيته فى تقديم عمل مسرحي جديد.

وقال علي : «أنتظر حالياً الانتهاء من كتابة المسرحية الجديدة، التي استقررت على تقديمها خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر البدء في البروفات فور تسلم الورق، ويشارك في بطولة العرض الجديد عدد كبير من النجوم، منهم أوس أوس، ويزو، ومن المتوقع أن ينضم أيضا أشرف عبدالباقى إلي فريق العمل».

وينشغل على ربيع حالياً بتصوير مسلسله الجديد «وصل أمانة»، الذي يشاركه بطولته العديد من النجوم، منهم مصطفي خاطر، نهال عنبر، محمد ممدوح، ومحسن منصور ومن تأليف فاروق هاشم، وإخراج معتز التوني، كما أوشك على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «الخطة العامية»، الذي يشارك في بطولته غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبدالرحمن، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.

يذكر أن علي ربيع كان قد حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة السابقة، والتي بدأها من خلال «مسرح مصر»، الذي أعلن بداية انطلاق العديد من النجوم، منهم أوس أوس، ويزو، حمدي المرغني، وغيرهم.

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