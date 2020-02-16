نادية الجندي تؤكد أنها محظوظة بتجربة "نساء من ذهب"

أعربت الفنانة نادية الجندي عن تفاؤلها بمسلسل "نساء من ذهب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها، لأنها تقدم فيها شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، وتتمنى أن تلاقي إعجاب الجمهور.

وقالت نادية الجندي، إن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، مشيرة إلى أنها ليست قلقة من تجربة الكوميديا وخصوصا أن العمل به دراما وقصة وخطوط درامية متشابكة ضمن إطار كوميدي لايت.

وأوضحت أنها اعتذرت عن أعمال أخرى عرضت عليها، ولكنها تحمست للغاية لتقديم (نساء من ذهب) والاجتماع مع صديقتها الممثلة نبيلة عبيد بعمل فني واحد، مؤكدة ثقتها الكبيرة بالمخرج وائل إحسان وخبراته الكبيرة في تقديمها هي ونبيلة عبيد بأفضل شكل ممكن.

وأشارت إلى أن تصوير المسلسل يتواصل بشكل منتظم في الديكورات المخصصة بإحدى الفيلات بلبنان، حيث تم الانتهاء من الحلقات الأولى من العمل، لافتة إلى أن أحداث المسلسل مشوقة تمت صياغتها بحبكة درامية بشكل سينعكس على الصورة التي سيشاهدها الجمهور على الشاشة.

وأكدت الجندي أنها لا تمانع الغياب لو لم تجد العمل المناسب الذي يقدمها بأفضل شكل ممكن من دون الإضرار بالحضور على الساحة الدرامية بعمل فني لا يناسب قدراتها وتاريخها الفني.

ومسلسل (نساء من ذهب) مقتبس عن عمل أمريكي، وعرّبته ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول 4 سيدات تؤدي أدوارهن نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ويشاركهن البطولة العديد من ضيوف الشرف.

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ويشارك في بطولة المسلسل هيفاء وهبي، وبيومي فؤاد، وبدرية طلبة، وميدو عادل، وسليمان عيد، وحسن شتا، ومي الغيطي وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

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