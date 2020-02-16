شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يدخل قائمة تريند يوتيوب بـ " استغنيت" بعد نجاح "سقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية " إستغنيت " لـلمطرب رامي جمال من ألبومه الجديد، ربع مليون مشاهده، فور طرحها أمس على يويتوب، حيث احتلت التريند رقم 4 على "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان ياسرنور، وتوزيع الموسيقى نادرحمدى.

وكان قد طرح أكثرمن أغنية كانت الأولى هى كليب "سقف" والتي حققت نجاحاً كبيراً على مدار الثلاث أيام الماضية، وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدتها أكثر من 7 ملايين مشاهدة فى 4 أيام.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد " أنا لوحدى " مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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رامى جمال

يذكرأن كليب "سقف" ظهر فيه عدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمروالسولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.