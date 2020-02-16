الأمن يحسم ملعب موقعة الأهلي المصري وصنداونز في أبطال أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الأهلي المصري خطابا من الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة "المارد الأحمر" أمام صنداونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام، ورفض طلب النادي بإقامة اللقاء في استاد القاهرة.
ويستضيف الأهلي نظيره صنداونز مساء السبت 29 فبراير/شباط الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
وحدد الأمن في خطابه للنادي الأهلي 10 آلاف مشجع لحضور اللقاء المرتقب بربع نهائي دوري الأبطال.
وتقدم الأهلي بعدة طلبات إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وإلى اتحاد الكرة المحلي، لنقل المباراة إلى استاد القاهرة، وزيادة عدد الجماهير، لكن محاولاته باءت بالفشل.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسند إدارة مباراة الذهاب بين الأهلي وصنداونز للحكم الكونغولي جون جاك نجامبو ندالا، على أن يدير الجامبي بكاري جاساما لقاء العودة بين الفريقين، والمقرر له يوم 7 مارس/آذار المقبل بجنوب أفريقيا.
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