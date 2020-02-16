حفلُ أصالة كامل العدد في أبو ظبي

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة أصالة حفلها في المجمع الثقافي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحضور 900 شخص. حيث رُفِعَت لافتة "كامل العدد" قبيل انطلاق الحفل الذي رافقته زيارتها المُفاجِئة لمكتبة أبوظبي للأطفال في المجمّع الثقافي، حيث أدّت مجموعة من الأغاني برفقة الأطفال الذين كانوا متواجدين هناك. يشار إلى أن مكتبة أبوظبي للأطفال تُعتبَر مساحةً إبداعية متطورة، تتوزع مرافقها وأقسامها على ثلاثة طوابق، وتوفر فيها أنشطة ترفيهية وبرامج تفاعلية مصممة لدعم الجهود المبذولة لمحو الأمية، والتعلم، والتفكير الإبداعي. Advertisements





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