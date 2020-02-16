شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة زوجية سبب صراع روجينا وهيفاء وهبى فى "أسود فاتح" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة روجينا شخصية إعلامية شهيرة بإحدى القنوات الفضائية، في مسلسل "أسود فاتح"، حيث تدور الأحداث حول صراع درامي بينها وبين بطلة العمل هيفاء وهبي، وتظهر روجينا بدور شريرة طوال الأحداث، وتحاول أن تدخل هيفاء للسجن بسبب خيانتها مع زوجها، وتقررهيفاء الانتقام منها بعد خروجها من السجن بمساعدة المحامي الخاص بها والذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيدو فراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

ومن ناحية أخرى تخوض روجينا السباق الرمضانى من خلال مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان الذى تجسد فيه دور زوجة أحمد زاهر، وتعود بالمسلسلين الى الدراما المصرية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "كلبش 2" مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

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