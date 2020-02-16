شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. راندا البحيرى تشارك فى فيلم " خان تيولا " مع نضال الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة راندا البحيرى في أحداث فيلم "خان تيولا" مع الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر ومحمود البزاوى وآخرون حيث انتهت من تصويرعدد من مشاهدها ضمن العمل التي تقدم فيه دور مختلف عليها تماما عن أدوارها السابقة وننشرعدد من الصور من داخل كواليس الفيلم.

















وتنتظر راندا البحيرى طرح فيلم "أسوار عالية" المقرر طرحه قريبا فى دور العرض السينمائى، وتجسد من خلاله فتاة لديها طموحات وأحلام كبيرة تحاول الوصول إليها وهو الدور الذى يقدمها بشكل مختلف وتعتبره خطوة مهمة فى مشوارها الفنى كما أكدت فى تصريحات خاصة سابقا ويشارك فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف وأحمد العوضى وانتصار وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، ومدير التصوير حازم العتر، وإخراج هشام العيسوى وتدور أحداثه فى إطار عالم المخدرات.

وانتهت راندا البحيرى من تصوير عدة مشاهد من فيلم "باركود 615" التى تدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم يشارك فى بطولته كل من محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

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ويعرض لها حاليا مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق ابو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال راندا البحيرى الدرامية مشاركتها فى مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين الذى عرض فى موسم رمضان 2018، بينما آخر تعاون بينها وبين محمد رجب فى فيلم "صابر جوجل" من إخراج محمد حمدى والذى عرض فى عام 2017.