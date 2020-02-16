عصام السقا أحدث المنضمين لياسمين صبري في "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: انضم الفنان عصام السقا لفريق عمل مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل. ونشر السقا صورة تجمعه بالفنانة ياسمين صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق :"بسم الله، رمضان 2020، فرصة تانية". Advertisements مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم. ويشارك في العمل كل من الفنان إدوارد، والفنانة آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، هبة عبدالغني، محمد جمعة.

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