ريهام أيمن بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة كاجوال، وكتبت على يدها "2m" فش إشارة لوصول عدد متابعيها لـ 2 مليون متابع، وعلقت :"شكرا على متابعتكم لي، شكرا على دعمكم، شكرا على محبتكم لي، شكرا على تعليقاتكم، شكرا من كل قلبي".

وتزوجت ريهام، الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.