بصورة.. أكرم حسني يهنئ عمرو دياب بطرح ألبوم "سهران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان أكرم حسني، الفنان عمرو دياب بطرح ألبومه "سهران"، الذي حقق نسب استماع كبيرة منذ طرحه.
ونشر أكرم صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" مبروك عمرو دياب ألبوم سهران، ألبوم مختلف وجرئ ومش جديد علي عمرو دياب الجرأة و الاختلاف، مبروك لكل أصحابي الشعراء والملحنين و الموزعين اللي اشتغلوا في الألبوم تسلم إيديكم".
وطرح الفنان عمرو دياب ألبومه "سهران"، الأربعاء الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها من الأغاني.
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