بصورة.. أكرم حسني يهنئ عمرو دياب بطرح ألبوم "سهران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أكرم حسني، الفنان عمرو دياب بطرح ألبومه "سهران"، الذي حقق نسب استماع كبيرة منذ طرحه.

ونشر أكرم صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" مبروك عمرو دياب ألبوم سهران، ألبوم مختلف وجرئ ومش جديد علي عمرو دياب الجرأة و الاختلاف، مبروك لكل أصحابي الشعراء والملحنين و الموزعين اللي اشتغلوا في الألبوم تسلم إيديكم".

وطرح الفنان عمرو دياب ألبومه "سهران"، الأربعاء الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها من الأغاني.