تراند اليوم : سؤال محرج لـ"عمرو دياب" عن زوجته أمام الملايين .. وهكذا جاءت إجابته غير متوقعة

تعرض الفنان المصري عمرو دياب لموقف محرج بعد سؤاله لأول مرة عن زوجته الفنانة دينا الشربيني.
وكان أكثر من فنان وفنانة أكدوا زواج عمرو دياب من دينا الشربيني.
وكان "دياب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" ، ليسأله "أديب": "دينا الشربيني جابت لك إيه في الفلانتاين؟".
ولأول مرة يؤكد "دياب" علاقته بـ"دينا الشربيني" ، ليرد قائلا: وفرت لي الجو الذي يجعلني أقوم بعمل جيد يعجب الناس.
وسخر "أديب" من الأجابة قائلا: "بس كدا؟ .. طب أنت كعمرو دياب جبت ايه؟" .. ليرد "دياب" قائلا: أسألها .. بس عموما اعتبرني جبت هدية.
وكان أكثر من فنان وفنانة أكدوا زواج عمرو دياب من دينا الشربيني.