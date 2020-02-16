تراند اليوم : فنان مصري شهير يعلن الاعتزال نهائيا .. وعمرو دياب يوجه له رسالة غير متوقعة

أعلن فنان مصري شهير اعتزال الفن نهائيا بعد فترة من التفكير في القرار .

وقال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في بيان مقتضب: بقالي فتره مش صغيره بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الاغاني .. هكتب افلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس.. انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده ..انا اسف مش هرد على اي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا.

وإثر ذلك وجه له المطرب عمرو دياب رسالة قائلا: أنت الأفضل مجال كتابة الأغاني ولو هناك مجال يجب أن تعتزل عنه فهو كتابة الأفلام .. يجب أن تركز معنا في صناعة الموسيقى.

