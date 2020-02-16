فاليري أبو شقرا تُعلِن موعد زفافها في "بيت الكل"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حلّ نجوم الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، ليليان نمري وجو طراد، ضيوفاً على برنامج "بيت الكل" الذي يقدّمه الفنان عادل كرم أسبوعياً عبر محطة mtv اللبنانية.

وتحدث بطلا المسلسل عن أصدائه. فشرح معتصم بأنّه وافق على خوض هذه التجربة لأنها تحمل توقيع المخرجة رشا شربتجي، ولأنه عبر هذا المسلسل بدأ تعاونه مع شركة الصبّاح الرائدة في مجال الانتاج الدرامي. لافتاً إلى أن شخصية فارس هي أصعب دور قدمه في حياته المهنية.

وعبّرت فاليري عن سعادتها بهذا العمل مؤكدة على أنّ الجزء الثاني سيكون مشوّقاً جداً ويتضمن مستجدات مثيرة. كما فاجأت الجمهور بأداء مقطع من شارة "ما فيي" بمشاركة معتصم.



بين تيم ومعتصم

وردّا على سؤال عادل، تحدثت فاليري عن الفرق بين تيم حسن ومعتصم النهار الذين وقفت أمامهما في مسلسلين مختلفين أي "الهيبة" و"ما فيي"، فاعتبرت أنّ المقارنة بين التجربتين لا تجوز، فعملها مع معتصم كان أعمق، لأن المشاهد التي جمعتهما كانت أكثر بكثير من تلك التي جمعتها بـ"تيم" الذي أثنت على شخصية وقالت بأنّها استفادت من خبرته.



الصباح

وسجّل المنتج صادق الصبّاح مداخلةً خاصة في الحلقة، فتحدث عن أصداء "ما فيي" وأثنى على تطوّر فاليري بعد أن اشتغلت على نفسها وأصبحت أنضج كممثلة، كما تحدث عن موهبة معتصم النهار اللافتة. وقال بأن الشركة تُحضّر له عدّة مشاريع تمثيلية، ووصفه بنجم المستقبل.

وأشار إلى أنّ الظروف الاقتصادية الصعبة أثّرت بشكلٍ كبير على عجلة الانتاج الدرامي، لكنّ شركة الصبّاح ما زالت مصرّة على تقديم أفضل الأعمال.



عيد الحب

وبالعودة لأجواء عيد الحب، ورداً على السؤال حول غيرة زوجته من نجوميته، أكد معتصم بأنه تعرّف عليها منذ زمنٍ بعيد، وبدأت بينهما قصة حبّ متينة ورائعة، وشكر الله على استمرارية هذه العلاقة، وقال بأنهما يعانيان من بعض المشاكل الزوجية مثل كل الناس، لكنّ الحب دائما ينتصر.

كما تحدث عن ابنته ساندرا التي تبلغ من العمر أربع سنوات، فقال بأن انشغاله حالياً بالتصوير أبعده قليلاً عن البيت، ووصف هذا الأمر بالصعب، لأنّ علاقته بابنته حميمة جداً.

من جهتها، فاليري تحدثت عن خطيبها زياد. شارحة أنهما تعارفا بالصدفة، ونشأت بينهما قصة جميلة سوف تتكلل بالزواج خلال شهر يونيو القادم. فكان أن فاجأها عادل بزفّةٍ مباشرة على الهواء.

وقالت أنها لا تمانع نشر صورها مع خطيبها. أما عن رغبتها في الإنجاب، فقالت بانها ككل شابة تحلم بالعائلة والاستقرار.

عن ملكات الجمال

وتحدثت "أبو شقرا" أيضاً عن انتقاد البعض لملكات الجمال اللبنانيات اللواتي دخلن مجال التمثيل. فأكدت تفهمها لانتقادات البعض، لكنّ التمثيل لا ينحصر بالشكل فقط، فمنتج بحجم صادق الصبّاح لم يخترها فقط لأنها ملكة جمال لبنان، ولو أنه لم يرَ فيها موهبة يافعة قابلة للتطور لمّا أعطاها أو أعطى زميلاتها فرصهنّ في التمثيل.

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نمري

في الجزء الثاني من الحلقة، استضاف عادل الممثلة القديرة ليليان نمري، وقال بأنه تعلّم منها الكثير ووصفها بزعيمة الكوميديا اللبنانية. كما سألها عن سرّ روحها الإيجابية التي يتّفق عليها الجميع، فقالت بأنها هبة من الله.

وعن تجربتها بمسلسل "ما فيي"، قالت بأنها كانت مترددة في الجزء الأول لأنّ المشاهد قليلة نوعا ما نسبةً لعدد الحلقات الكثيرة. لكنّ شخصية "تفاحة" جذبتها وعلاقتها بالكاتبة كلوديا مرشليان شجّعتها على الأمر، إلى جانب رغبتها في التعاون مع شركة الصبّاح للمرة الأولى. أما في الجزء الثاني فقالت بأنها سعيدة جدا بتطوّر الشخصية وتأثيرها في العمل.

واعتبرت ليليان أن مشاركتها في "ديو المشاهير" فتحت لها الطريق إلى قلوب المراهقين، وجعلت لها قاعدة جماهيرية بينهم، الأمر الذي تُرجِم بعدد الأعمال التي خاضتها في السنتين الأخيرتين ونوعيّة الأدوار التي قدّمتها.



فيي أو ما فيي

وفي فقرة "فيي أو ما فيي" اتفق معتصم وفاليري وليليان على الإجابات نفسها تقريباً، فجميعهم رفضوا القبلة الحميمة في الأعمال التمثيلية، كما قالوا بأنهم لا يمانعون الجلوس ليومٍ كامل دون استعمال الهاتف المحمول، كما وافقوا على البقاء في المنزل لمدة أسبوع دون الخروج. الضيوف الثلاثة اتفقوا أيضاً على عدم قدرتهم على الهجرة وترك بلدهم.

أما معتصم فيستطيع الاستحمام بالمياه الباردة طيلة أيام السنة، عكس فاليري وليليان اللتين لا تستطيعان تحمّل الأمر. والضيوف الثلاثة لا يتسطيعون النوم على صوت الضجيج إلّا في حال الإرهاق. ليليان

وفاليري تتأثّران عند قراءة أي تعليق سلبي أو مهين على مواقع التواصل الإجتماعي، أما معتصم فلا يتأثّر إلّا إذا كان المعلّق معروفاً بثقافته ومكانته. علماً أن ليليان نمري، فاليري ابو شقرا وعباس جعفر جمعتهم في السابق تجربة "ديو المشاهير" ففاجأهم عادل بتحويل استديو "بيت الكل" إلى "تريو المشاهير" حيث أدوّا بشكلٍ مشترك أغنية "نسّم علينا الهوا" للسيدة فيروز وشاركهم معتصم أيضا في بعض المقاطع.





طراد

وفي القسم الأخير من الحلقة، انضمّ الممثل جو طراد إلى "بيت الكل"، وتحدث عن مشاركته في "المسلسل". وقال بأنّ المشاهد التمثيلية تجبره على الخلاف الدائم مع معتصم علما أنّ علاقتهما الانسانية جيدة، ووصفه بالشاب الرائع.

وشرح أن دوره يدخل في بطولة العمل. مؤكداً على أنه لا يعاني من عقدة الشخصية الأولى في المسلسلات التي يشارك فيها ، فتركيبة الدور وتأثيره في العمل أهمّ.

وفيما اتفق الضيوف الثلاثة معتصم، فاليري وليليان على قسوة أداء جو طراد، باعتباره لا يرحم عندما يضرب في مشاهده التمثيلية، حيث تعرّضوا جميعا للأذيّة في مشاهدهم معه. شرح جو بأنّ الشخصية التي يلعبها في "ما فيي" تتطلب منه بعض العنف والقوّة، علما أنه يحترم جميع زملائه الذين اتفقوا بأنه الأكثر مرحاً والأكثر عصبية في الوقت عينه، لكنهم أشاروا إلى أنه يعاني من مشكلة الحفظ، حيث يتعب كي يحفظ الحوار المطلوب منه.

ومن وحي عيد الحب، تحدث جو عن عائلته، فوجّه تحية إلى زوجته سينتيا التي تحمّلت ظروف عمله وأنجبت له ولدين هما ميغيل ونجيب، وقال بأنه يتمنى أن يعطي عائلته حقها والوقت الذي تستحقه منه.

عن الأعمال القادمة

وتحدثت "نمري" عن مشروعها الدرامي الجديد عبر مسلسل "عأسمك" الذي سيبصر النور خلال الفترة المقبلة، واعتبرته مسلسل عمرها. كما قالت بأن عينها في الفترة الحالية على الأدوار التي ستؤدي خلالها شخصية الأم.

أما "النهار"، فتحدث عن تحضيراته للسباق الرمضاني عبر مسلسل "من الآخر" الذي سيقوم ببطولته إلى جانب كل من ريتا حايك، سينتيا سامويل، رولا حمادة وهو من إخراج شارل شلالا. وأيضا عن مسلسل "أسود فاتح" للمخرج كريم العدل، حيث سيتشارك بطولته إلى جانب هيفاء وهبة، أحمد فهمي، روجينا، شريف سلامة وصبري فوّاز.

من جهتها "أبو شقرا"، لن تطل خلال الشهر الفضيل في عمل درامي، لكن هناك عدّة مشاريع تعمل عليها دون الإعلان عن تفاصيلها في الوقت الحالي للعام 2021.



عيد الحب

يُذكر أن "كرم" افتتح الحلقة بأجواء مستوحاة من "عيد الحب" مع الموسيقي شادي الناشف، والممثلين عباس جعفر وأديل جمال الدين. ثم ودّع المشاهدين ووعدهم بحلقةٍ جديدة في الموعد الثابت مساء كل يوم جمعة الساعة التاسعة والأربعون دقيقة عبر شاشة mtv.