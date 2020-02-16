شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الموسم الثانى من "الآنسة فرح" والثالث والرابع بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر
ويسير صناع المسلسل على الخطة التى تم وضعها من البداية لتقديم العمل في 4 مواسم، حيث تقرر تصوير الجزأين الثالث والرابع بعد شهر رمضان المقبل، مع وجود إضافات بسيطة في الشخصيات بانضمام فنانين جدد حسب الخطوط الدرامية الجديدة التي سيتم إضافتها على الأحداث.
مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.
المسلسل تدورأحداثه حول فرح والتى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فيأحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتصبح حامل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.
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