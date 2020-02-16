صور|مي فاروق بـ"الفرو" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة مي فاروق لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة شتوية، مرتدية بالطو من الفرو، وعلقت :"من آخر جلسة تصوير الخاصة بأغنيتي الجديدة، الشتا، مع أفضل وأجمل ناس واللي تعبوا جدا معايا".

أغنية "الشتا" من كلمات إبراهيم محمد، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن مي فاروق أحيت حفلا غنائيا، يوم الخميس الموافق 13 فبراير، بمناسبة ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.