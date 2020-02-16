فيديو وصور| سارة سلامة بـ"الأسود" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سارة سلامة صورتين ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت سارة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا أسود، كما ظهرت بشعر أسود طويلا. يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة فيلم "خللي بالك من اللي جاي" بطولة مجدي كامل، رانيا يوسف، نور فخري، صلاح عبدالله، إدوارد وأحمد سلامة، أحمد منير، عصام كاريكا، سليمان عيد والراقصة ديانا، إخراج عادل الإعصر.

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