مش بمزاجك احنا لينا فيك.. رسالة من تامر حسين لأيمن بهجت قمر بعد الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك، يعلق بها على قرار الشاعر أيمن بهجت قمر بالاعتزال.

وكتب حسين: "أيمن بهجت قمر، الأخ والصديق والأستاذ، المنُافسة الشريفة مالهاش طعم من غيرك، مش مسموحلك تبطل تكتب أغانى حبايبك ومعجبينك ليهم عليك حق".

وتابع حسين: "أنا عارف إن مهنتنا صعبة جداً جداً وحاسس بكم الضغوط النفسية اللى بتمر بيها والتوتر وقلة راحة البال وإن الواحد بالأيام يكتئب وهو بيدور على سطر ولا كلمة تلمس قلوب الناس وكل التعب ده بيهون بالنجاح والتميز وقيمتنا في عيون الناس اللى بتحبنا وأنت شفُت بنفسك حُب الناس وتقديرهم ليك في ردهم ع البوست بتاعك".

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وواصل: "أنت كبيرنا وأنت مواقفك المحترمة معايا كتير وجدعنتك وتشجيعك ليا عمرى ما حانسالك الحاجات دى وبقولك في العلن إنى بحبك جدا جداً جداً وقيمتك وقدرك كبير عندى وإنى من تلاميذك والله والمنافسة مالهاش طعم من غيرك، واتمنى من كُل حد فى الصفحة عندى يكتب مشاعره وكلمة لصديقى وأخويا الكبير أيمن بهجت قمر، مش حاتبطل يا أبو بهجت، ومش بمزاجك احنا لينا فيك".

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر نشر، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني".

وتابع قمر:"هكتب أفلام مسرح مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى، هنتج بس، أنا بقالي ٢٨ سنه بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".

يذكر أن، أيمن بهجت قمر، يشارك في رمضان المقبل بمسلسل "فلانتينو" وهو من تأليفه وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.