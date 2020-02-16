أحمد فهمي وعز في كواليس "العارف" وكريم فهمي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد فهمي صورة من كواليس فيلم "العارف"، بطولة الفنان أحمد عز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق فهمي على الصورة :"فيلم العارف 2020".

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وحرص الفنان كريم فهمي أن يعلق قائلا :"أنت وعز هتكسروا الدنيا، أنا متأكد إن شاء الله".

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول، هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، ويتم التصوير حاليا في ماليزيا، واستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين أكشن عالميين لتنفيذ مشاهد الحركة.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.