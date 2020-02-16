رامي عياش يكشف حكاية ورم سرطاني في ظهره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال الفنان رامي عياش إنه كان يتواجد في دبي مع أخوه شادي الذي لاخط ورم في ظهره، وعندما عادا لبيروت اصطحبه للطبيب الذي أخبره أنه ورم سرطانى ويجب إزالته فورًا.
وأضاف عياش، في لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "النهار"، أن الخبر تسرب للصحافة من المستشفى في بيروت، ولم يكن لديه خبرة للتعامل مع الإعلام ولم يكن وقتها هناك مواقع التواصل الاجتماعي، فقرر الذهاب للجبل وإغلاق هاتفه.
وتابع عياش أن هناك من هاجمه لظنه أنه يسعى للشهرة بنشر الخبر، وهناك من دعا له، والحقيقة أن تسريب الخبر كان ضده لأنه وقتها كان ألبوم "يا مسهر عيني" حقق نجاحا كبيرا.
وفي نهاية حديثه، قال عياش إنه بعد تحليل الورم تبين أنه حميد.
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