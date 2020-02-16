انتحار إعلامية بريطانية بعد الاحتفال بالفلانتاين مع كلبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتحرت الإعلامية البريطانية كارولين فلاك عن عمر يناهز 40 عاما، في خبر محزن لمحبيها.

وأعلنت أسرة كارولين في بيان تناقلته وسائل الإعلام العالمية خبر الانتحار قائلين: "نستيطع أن نؤكد أن كارولين فارقت الحياة في 15 فبراير، نود أن نطلب من الصحافة عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

كما قال محامي الأسرة إن الوفاة جاءت بسبب الانتحار، ووجدوا الجثة في شقتها في لندن.

كاورلين أختفت من حسابها بموقع إنستجرام"، من شهر ديسمبر الماضي، ومنذ يومين نشرت صورة وهي تحتفل بالفالانتاين مع كلبها، ثم جاء خبر الانتحار في اليوم التالي.